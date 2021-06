Cursos técnicos e on-line do Senai de Minas estão com inscrições abertas

E EuEstudante

Valor da matrícula terá desconto de 50% se pago até o encerramento das inscrições - (crédito: Rodnae Productions/Reprodução)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Minas Gerais está com matrículas abertas para o 2º semestre de 2021 nos 20 cursos técnicos ofertados. As inscrições vão até o dia 26 de julho. Confira valores e editais no site.

Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado ou ter concluído o Ensino Médio ou o EJA - Educação de Jovens e Adultos (nível médio) ou ainda ter sido aprovado parcialmente no Exame de Massa de Nível Médio.

Não há prova de seleção e os candidatos serão selecionados de acordo com a comprovação dos pré-requisitos citados. O valor da matrícula é de R$ 199 e pode ser feito somente on-line. O boleto, se pago até o último dia de inscrição, terá desconto de 50%.

As matrículas para três cursos semipresenciais vão até 20 de agosto. O candidato poderá se inscrever em Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Segurança do Trabalho.

A duração é de 22 meses e as mensalidades custam R$265. Os cursos são oferecidos em 10 cidades - Belo Horizonte, Contagem, Ipatinga, Ituiutaba, Juiz de Fora, Mariana, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba e Varginha.