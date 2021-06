Escola de Negócios e Seguros oferta cursos com 50% de desconto

E EuEstudante

ENS anunciou, nesta semana, o ciclo de lives com a participação de alguns dos maiores profissionais da indústria de seguros - (crédito: Rodnae Productions/Reprodução)

A Escola de Negócios e Seguros (ENS), referência em educação continuada na área, deu início a várias atividades para comemorar seus 50 anos. Uma das iniciativas é a oferta de 50% de desconto em cursos online até 2 de julho, em mais de 30 cursos.



Além de qualificar, os programas da ENS proporcionam aos alunos a oportunidade de reciclar conhecimentos, isso se deve ao fato de que o curso não precisa ser feito necessariamente na área de formação de origem do aluno.



Capacitação em áreas como Gestão, no ramo de Seguros de Pessoas, Marketing de Serviços e Operações de Seguro são ofertadas pelaempresa. Temas em evidência no mercado também estão contemplados, como Transformação Digital, Relações Comerciais e Jurídicas, Cenários e Ambiente de Negócios, e Marketing de Resultados.

Os cursos livres são programas de nível médio, de curta duração, que têm como objetivo fundamentar, aprimorar e ampliar a formação do aluno com conhecimentos teóricos e práticos nas diferentes áreas do Seguro.



Outra novidade que a ENS anunciou nesta semana é o ciclo de lives com a participação de alguns dos maiores profissionais da indústria de seguros. O eventoterá sempre dois convidados especiais e um mediador da Escola, que debaterão como a inovação e a transformação digital impactam o mercado atualmente.

O primeiro encontro acontece nesta quinta-feira (10), a partir das 17h. “Inovação no Setor de Seguros – Experiência de Mercado” será o tema abordado.

"Convidamos personalidades do mais alto nível para discutir e propor soluções para os assuntos que estão na ordem do dia do nosso setor”, explica Tarcísio Godoy, diretor geral da ENS.