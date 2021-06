Fundação promove evento gratuito sobre gestão empresarial para jovens

E EuEstudante

(crédito: Scott Graham/Unsplash)

As inscrições para o evento Conexão Gestão Empresarial se encerram no domingo (13/6). Os interessados devem se registrar no site da instituição. Promovido pela Fundação Estudar, a iniciativa ocorrerá em 21 e 22 de julho e é voltada para jovens brasileiros que se interessem pela área. A organização irá selecionar 200 inscritos que sejam universitários, recém-formados ou em início de carreia.

Durante o evento, os jovens escolhidos vão acompanhar bate-papos com lideranças do mercado, participar de painéis de conteúdo e ter a oportunidade de fazer networking ao interagir com recrutadores das empresas. Eles também irão receber currículo personalizado e os com melhor desemprenho no processo seletivo serão convidados a fazer um pitch para as companhias.

Está confirmada a participação das empresas: Ambev, Azul, BCG, Creditas, Construtora Tenda, Grupo Boticário, Hypera Pharma, Infracommerce, Inspira Rede de Educadores, Itaú, NTS, Stone e Tereos. O evento faz parte da iniciativa “Estudar na Prática” que tem o objetivo de guiar o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens por meio de cursos, conteúdo digital e conferências de conexão com o mercado.

Fundação Estudar



A organização tem como objetivo formar lideranças inquietas e transformadoras por meio do estimulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional. A fundação foi criada em 1991 pelo empresário Jorge Paulo Lemann.