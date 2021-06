Evento gratuito do Google promove a inserção feminina na tecnologia

EE Eu Estudante

(crédito: Lionel Bonaventure)

O Google irá apresentar, amanhã (22), a terceira edição do projeto “Cresça com o Google para Mulheres” em 2021. O programa pretende criar oportunidades para promover a formação de mulheres ao redor do mundo. O seu acesso é gratuito e contará com palestras que visam treinar mulheres que desejam empreender e desenvolver suas carreiras.



As inscrições devem ser feitas no site Cresça com o Google https://cresca.withgoogle.com/intl/pt-br/, e o conteúdo apresentado terá a participação de especialistas do Google e convidadas da PrograMaria, da escola profissionalizante MasterTech e da Olabi, uma organização sem fins lucrativos que busca democratizar as áreas tecnológicas do mercado de trabalho.



O “Cresça com o Google” existe desde 2017, e tem como objetivo oferecer conteúdos e ferramentas gratuitas para o aprimoramento de habilidades, carreiras e negócios. Segundo a empresa, o programa já passou presencialmente por mais de 12 capitais do Brasil e segundo os seus dados, mais de 1,7 milhão de brasileiros já foram auxiliados.



Aquelas que se inscreverem na “Cresça com o Google para Mulheres na Tecnologia” terão acesso a diversos instrumentos e ferramentas durante o seu treinamento, e um desconto exclusivo na matrícula dos cursos de programação da PrograMaria.



Um desses instrumentos será o Grasshopper, um aplicativo gratuito que ensina os conceitos-base da programação computacional, de forma simples e atrativa para iniciantes. Criado pelo Google em 2018 e lançado neste mês no Brasil, o app busca preparar adultos e jovens para introduzi-las em carreiras que utilizam a programação como base.



O aplicativo que em seu nome homenageia Grace Hopper, pioneira da programação, é fruto de mais uma ação do programa. “O Cresça com o Google já ajudou milhões de brasileiros a entrar no mercado de trabalho, crescer na carreira ou criar seu próprio negócio. O foco em mulheres que trazemos em edições como essa, tem o objetivo claro de contribuir para quebrar estereótipos, desenvolver a confiança e superar desafios importantes, como a baixa presença de mulheres atuando no campo da tecnologia”, afirma Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil.