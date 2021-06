Senac oferece cursos de educação executiva para o mercado de trabalho

E EuEstudante

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF abriu as inscrições para cursos de Educação Executiva, com foco nas tendências do mercado de trabalho e voltados para as áreas de tecnologia da informação e gestão. Os cursos têm carga horária que variam de 40 a 100 horas e as aulas terão início ainda neste mês de junho, em plataforma digital. As inscrições devem ser feitas pelo site www.df.senac.br/faculdade.



A novidade é o curso Inglês para a Área de Negócios A1, que tem o objetivo de tornar o profissional capaz de utilizar a língua inglesa em situações práticas do mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades linguísticas com foco em contextos e ambientes de negócios, com vocabulário utilizado no mundo corporativo.



O Senac oferece também os seguintes descontos para quem deseja ingressar nos cursos: para ex-alunos do Senac-DF (segundo curso 15%; terceiro curso: 20%; a partir do quarto curso: 25%); pontualidade (5%); empregados da Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio do Distrito Federal (25%) e funcionários públicos e de carreira e comissionados do GDF, sindicatos vinculados à Fecomércio-DF e empresas representantes do Conselho Deliberativo (15%).



Cursos disponíveis:



Preparatório New CCNA

Carga horária: 100 horas

Início 22 de junho, terças e quintas-feiras, noturno (19h às 21h55)

Investimento: 10 parcelas de R$ 120



Segurança Cibernética

Carga horária: 80 horas

Início 15 de junho, terças e quintas-feiras, matutino (9h às 11h55)

Investimento: 10 parcelas de R$ 100



Gestão de Estoques

Carga horária: 40 horas

Início 21 de junho, segundas e quartas-feiras, noturno (19h às 21h55)

Investimento: 6 parcelas de R$100



Design e Planejamento de Mídias Sociais

Carga horária: 40 horas

Início 21 de junho, segundas e sextas-feiras, noturno (19h às 21h55)

Investimento: 6 parcelas de R$100



Inglês para a Área de Negócios A1

Carga horária: 40 horas

Início 17 de agosto, terças e quintas-feiras, noturno (18h às 19h)

Investimento: 6 parcelas de R$ 100



Para mais informações, entre em contato com o número (61) 99823 7675 no WhatsApp.