Fundação Estudar seleciona jovens para conhecer marcas empregadoras

E Eu E Estudante

(crédito: Alex Kotliarskyi/Unsplash)

As inscrições para o Conexão Tech da Fundação Estudar estão abertas até o dia 19 de julho. Os interessados no mercado de tecnologia poderão interagir de forma gratuita com os recrutadores de empresas como B3, Stone, Itaú Unibanco, Salt Pay, Eleva, Ômega Energia e Grupo Boticário. A organização pretende selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de carreira que terão a oportunidade de conhecer marcas empregadoras.



O evento acontecerá em 18 de agosto. Para participar, os interessados precisam se inscrever na página do Conexão Tech. Assim como em outras edições, os jovens irão ser selecionados por meio de um processo seletivo. Na edição anterior do programa, em 2020, a Fundação Estudar registrou mais de 15 mil inscritos.



"É uma grande oportunidade para que os jovens se aprofundem no mercado de tecnologia, podendo aprender sobre o dia a dia e as possibilidades de carreira em Tech. Além disso, o contato com grandes empresas e recrutadores, traz influências na vida profissional de cada um deles." explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.



Além do contato com as empresas, os participantes também terão a oportunidade de participar das salas de relacionamento e dos painéis que vão abordar temáticas como: início na carreira tech, contribuições das tecnologias para resultados de impacto, diversidade na área, dia a dia do profissional e soft e hard skills do ambiente de trabalho. O objetivo é garantir experiência de aprendizado e conexão entre eles.