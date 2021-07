OAB Nacional define cronograma para Exame de Ordem Unificado

E EuEstudante

(crédito: Tingey Injury Law Firm/Unsplash)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estabeleceu, nesta terça-feira (6), o calendário de atividades para o XXXIII Exame de Ordem Unificado. Os interessados devem se inscrever entre 12 e 19 de agosto pela página de acompanhamento do certame.



A prova objetiva da primeira fase será aplicada em 17 de outubro. Enquanto, prática-profissional está marcada para 12 de dezembro.



A aprovação no exame é necessária para a inscrição na OAB e atuar como advogado. Podem fazer as provas, bacharel em direito formado em instituição regularmente credenciada ou pendente apenas a colação de grau. Estudantes do curso que estejam no último ano ou nos dois últimos semestres da graduação também podem também realizar o exame.