UnB abre inscrições em curso gratuito para adultos com mais de 45 anos

(crédito: Júlio Minasi/Secom UnB)

O projeto de extensão Universidade do Envelhecer da Universidade de Brasília (UniSer/UnB) abriu processo seletivo para a seleção de adultos com mais de 45 anos para o ingresso ao curso de capacitação gratuito “Educador político social em gerontologia”, para as unidades Estrutural, Planaltina, Asa Sul e Gama. As inscrições terminam em 22 de julho. São 400 vagas e o curso é gratuito.



O curso tem a duração de três semestres (cerca de um ano e meio) e o início das aulas será em 16 de agosto, sendo ministradas de forma remota pela internet por conta da pandemia da Covid-19, de segunda a sexta das 14h até as 18h. Para realizar a inscrição, é necessário ter a idade superior a 45 anos, não sendo preciso ter algum vínculo anterior com a UnB.



Para se matricular, o candidato deve preencher o formulário no link: https://bit.ly/FormularioUniser e também enviar uma cópia do RG e do CPF, uma cópia do comprovante de residência e uma foto 3x4 com um fundo branco para o e-mail: pedagogicouniser@gmail.com. O resultado com os alunos selecionados será divulgado em 30 de julho.



Segundo o projeto, não há previsão para o retorno para o estabelecimento das atividades presenciais, mas, caso isso ocorra durante a duração do curso, as aulas irão ocorrer na cidade escolhida pelo aluno no momento da inscrição. Vale lembrar que são 100 vagas para cada um dos quatro polos: Estrutural, Planaltina, Asa Sul e Gama.



Confira o edital completo no link: https://bit.ly/EditalUniser