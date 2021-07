Senac tem vaga aberta para instrutor–técnico em nutrição e dietética

E EuEstudante

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) está com inscrições abertas para instrutor –técnico em nutrição e dietética. O processo seletivo busca preenchimento de uma vaga e formação de cadastro reserva. Inscrições até 18 de julho neste link.

Candidatos devem ter graduação em nutrição com experiência de, no mínimo, sei meses em docência e/ou atividades técnicas pertinentes à área de atuação. Para participar, o profissional deve preencher o formulário disponível no site. As duas etapas seguintes são as avaliações curriculares e de requisitos e a avaliação técnica. Por último, o participante deve passar por uma entrevista.

Entre as tarefas a serem desempenhadas pelo contratado, estão: orientar atividades teóricas e práticas previstas no plano de curso, colaborar na elaboração de material didático, registrar a participação dos alunos obedecendo ao calendário escolar, elaborar relatórios, prestar assistência, colaborar com o processo seletivo, participar de projetos e eventos promovidos pela instituição, assinar e encaminhar documentos aos órgãos fiscalizadores quando necessário.

Os horários de trabalho serão matutinos, vespertinos ou noturnos, a depender da demanda da unidade. O salário é de R$ 36,17 diários, mais descanso semanal remunerado.

A instituição ainda oferece plano de saúde (para vagas efetivas), auxílio alimentação/refeição, vale transporte, auxílio creche, seguro de vida, auxílio funeral e credenciamento no Serviço Social do Comércio (Sesc) na modalidade Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.