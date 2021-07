Senac-DF oferece 904 vagas para cursos gratuitos em diversas áreas

E EuEstudante

(crédito: Senac-DF/Divulgação)

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) está com vagas extras abertas até 8 de agosto, ou até todas as oportunidades serem preenchidas. São 904 vagas gratuitas em diversos cursos de qualificação profissional, entre eles:gastronomia; beleza; saúde; turismo; e muito mais. Do total de vagas, 390 são para o cadastro reserva. Para participar, é necessário acessar o link

Vale ressaltar que, para acessar os cursos que serão online, será necessário que o candidato atenda aos seguintes pré-requisitos técnicos: ter conhecimentos em navegação na internet; ter acesso a computador com internet banda larga e contar com um e-mail válido e individual. Para participar dos cursos do Programa Senac de Gratuidade é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários-mínimos; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência.

A classificação dos inscritos obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso, ordem de inscrição e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado no dia 13 de agosto no site do Senac-DF. O período de matrícula vai de 14 a 20 de agosto.