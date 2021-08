Senac-DF abre 4,9 mil vagas em diversos cursos gratuitos

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/Senac-DF)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal disponibilizará, a partir de 11 de agosto, 4.905 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 81 cursos de qualificação profissional. Serão 202 turmas, em diversas áreas, como: gastronomia; beleza; administração; logística; saúde; tecnologia da informação e muito mais. O prazo para inscrição vai até o dia 30 de agosto, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

“Nossa ideia e missão é a de proporcionar o máximo de vagas gratuitas possível para formar o cidadão. Estamos acolhendo todo mundo que está com interesse nesses cursos, que abrangem diversas áreas de atuação”, destaca Augusto Chabloz, diretor regional do Senac-DF.

O representante explica que as turmas ofertadas observam as características da modalidade presencial. No entanto, enquanto prevalecer a necessidade de adoção de medidas para contenção da disseminação da covid-19, algumas das atividades educacionais serão desenvolvidas com apoio de recursos tecnológicos ou com atividades flexíveis entre modelos presenciais e remotos.

Para participar dos cursos do Programa Senac de Gratuidade é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários-mínimos; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência.

Acesse o edital no link: http://df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas.