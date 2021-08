Sesi-DF abre vagas para EJA Profissionalizante

E EuEstudante

(crédito: Sistema Fibra / Reprodução)

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) está com inscrições abertas para a EJA Ensino Médio Profissionalizante gratuito. As inscrições vão até 20 de agosto e as 49 vagas são destinadas para a comunidade, para trabalhadores da indústria e seus dependentes. A formação é gratuita.

O curso oferece a possibilidade de finalizar a formação escolar e receber qualificação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). Além disso, terá carga horária de 1.200 horas, das quais 200 horas serão destinadas à qualificação do aluno no curso para assistente administrativo.

As aulas serão preferencialmente à distância. No módulo de educação básica, além das aulas remotas, haverá um encontro presencial por semana, à noite, no Sesi de Taguatinga. Na qualificação do Senai-DF, as aulas também serão virtuais, com um encontro semanal ao vivo pela plataforma.

Inscrição

Para participar, é preciso ser de baixa renda, maior de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano) ou equivalente.

As vagas serão preenchidas por ordem de cadastro no site e confirmadas após a análise do cumprimento dos requisitos. O início das atividades está previsto para 31 de agosto.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Sesi-DF.