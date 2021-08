Sesi-DF abre vagas para EJA profissionalizante

E EuEstudante

(crédito: Portaleducacao/Divulgação)

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) está com inscrições gratuitas abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA) profissionalizante. Serão 1.200 horas de estudo. Dessas, 200 horas serão destinadas à qualificação do aluno no curso Assistente administrativo, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). As inscrições devem ser feitas pelo site do Sesi-DF até 29 de agosto.

Nos dois casos, as aulas serão a distância. No módulo de educação básica do Sesi-DF, além da formação online, haverá um encontro presencial por semana com os alunos, no Sesi Taguatinga, no período noturno. Na qualificação do Senai-DF, as aulas também são virtuais, com um encontro semanal ao vivo pela plataforma online.

Para concorrer a uma das 12 vagas remanescentes do edital aberto para trabalhadores da indústria e seus dependentes e para comunidade, é preciso ser de baixa renda, maior de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano) ou equivalente.

As vagas serão preenchidas por ordem de cadastro e confirmadas após a análise do cumprimento dos requisitos. Na página de inscrições, é preciso anexar:

- Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano) ou equivalente

- Declaração de baixa renda (documento redigido de próprio punho manifestando se enquadrar em situação de baixa renda ou documento que comprove ser beneficiário do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal)

- Declaração de próprio punho indicando ter acesso a um computador com internet para participar do curso

- Para trabalhadores da indústria e dependentes, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou Guia de Previdência Social recente, que identifique o CNPJ da empresa contratante.

Cronograma

O resultado será divulgado em 30 de agosto, no site do Sesi-DF e nos murais do Sesi Taguatinga. As matrículas ocorrerão segunda ( 30) e terça-feira (31), das 8 às 13 horas e das 14 às 17 horas, na Central de Atendimento da escola. O candidato deverá apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, histórico escolar (caso tenha), comprovante de residência e de tipagem sanguínea e uma foto 3x4. O início das aulas está previsto para 31 de agosto.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento Cliente do Sesi-DF, pelo telefone (61) 4042-6565, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.

Lista de aprovados

Aqueles que se inscreveram no Edital nº 2 de Gratuidade EJA Ensino Médio Profissionalizante — Vagas Remanescentes, publicado em 12 de agosto, já podem fazer a matrícula, que ocorre presencialmente até 27 de agosto. A lista com o resultado está publicada no site do Sesi-DF.