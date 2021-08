Governo da Malásia oferta cursos para brasileiros

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/Vojtech Okenka)

O governo da Malásia oferece, no âmbito do Programa Internacional de Cooperação Técnica, vagas em cursos sobre educação profissional e tecnológica (EPT), aprendizagem on-line e técnicas de desenvolvimento de habilidades em sala de aula. A informação é do Ministério da Educação.

Estão sendo ofertadas vagas em três cursos, a saber:

"Treine os instrutores para educação profissional e tecnológica": o curso será ministrado no período de 20 e 24 de setembro. O prazo para inscrição terminará em 13 de setembro. Será ofertado pelo Centre for Instructor and Advanced Skill Training.

"Material didático interativo para desenvolvimento de conteúdo de aprendizagem on-line": será ministrado em 20 e 24 de setembro. A data limite para inscrição é 13 de setembro. O curso será ofertado pelo Centre for Instructor and Advanced Skill Training.

"Preenchendo a lacuna no desenvolvimento de habilidades de sala de aula: a formação de um facilitador eficaz": o curso será ministrado o período de 6 a 10 de setembro. O prazo final para inscrição é 3 de setembro. A formação será ministrada pelo Institute of Teacher Education International Languages Campus.

O formulário de inscrição deverá ser preenchido, em sua integralidade, pelo inscrito e seu respectivo órgão, cabendo à Assessoria Internacional (AI) remeter as inscrições recebidas para assinatura, oficialização e encaminhamento via Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Caberá, então, ao governo da Malásia selecionar os técnicos e profissionais que julgarem melhor avaliados e preparados. Todas as taxas dos cursos serão pagas pelo governo da Malásia no âmbito do MTCP e os horários dos cursos serão definidos oportunamente.

Saiba mais sobre o curso “Treine os instrutores para Educação Profissional e Tecnológica”.

Saiba mais sobre o curso “Material didático interativo para desenvolvimento de conteúdo de aprendizagem on-line”.

Saiba mais sobre o curso “Preenchendo a lacuna no desenvolvimento de habilidades de sala de aula: A formação de um facilitador eficaz”.

Acesse o formulário de inscrição.