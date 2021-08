Itaú Unibanco abre programa gratuito e on-line de capacitação em Dados

E EuEstudante

(crédito: itau/letscode)

O programa Bootcamp de Dados do Itaú Unibanco está com inscrições abertas. A iniciativa é gratuita e on-line e o objetivo é desenvolver e capacitar profissionais na área de tecnologia. Nesta edição, o treinamento será focado em conteúdos voltados para Dados como lógica de programação em Python, Banco de Dados, Decision Science, Data Science etc.

As inscrições podem ser feitas por profissionais de todo o Brasil. “Dados são ativos que nos ajudam a organizar informações para transformá-las em soluções que simplificam a vida de milhares de pessoas. Nesse sentido, queremos capacitar pessoas diversas com o objetivo de entregar experiências e serviços cada vez melhores para os nossos clientes”, comenta Moisés Nascimento, CDO do Itaú.

Essa é mais uma das iniciativas feitas pelo banco em busca de atrair profissionais de diferentes perfis para a área de tecnologia, sem exigência de formação específica e oferecendo treinamento. Os candidatos aprovados no processo serão contratados como colaboradores do Itaú antes do primeiro dia da capacitação – eles ficarão imersos em conteúdos durante os primeiros 3 meses de trabalho, com dedicação de 8 horas por dia, para depois serem integrados à equipe de tecnologia do banco.

As inscrições podem ser feitas até 24 de setembro e o início da turma está previsto para 18 de novembro. Para participar é necessário ter mais de 18 anos, disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia e ter conhecimento em raciocínio lógico e lógica de programação.

Anote: Bootcamp de Dados Itaú

Inscrições: de 30 de agosto a 24 de setembro de 2021

Início: 18 de novembro de 2021

Programação: Durante os três primeiros meses haverá um programa de formação de 9 módulos: Linux & Gi, Lógica de programação em Python, Banco de Dados, Data toolbox (bibliotecas de Python para dados), Matemática e estatística, Métodos de trabalho, Data Engineering, Decision Science e Data Science. O cronograma conta com 8 horas de treinamento por dia.

Inscrições por este link: https://letscode.com.br/itau-bootcamp