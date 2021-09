Fundação Estudar abre inscrições para evento gratuito sobre o mercado jurídico

E EuEstudante

(crédito: Reprodução (Fundação Estudar)

A Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos, abriu as inscrições para o evento Conexão Mercado Jurídico. A iniciativa é gratuita e destinada a talentos brasileiros interessados no tema e que buscam conhecer departamentos jurídicos de mais de 15 empresas. O evento ocorrerá em 27 e 28 de outubro e tem vagas limitadas.



No evento, os inscritos terão a oportunidade de acompanhar bate-papos virtuais com lideranças do mercado jurídico, participar de painéis de conteúdo, fazer networking com jovens de alto potencial e interagir com profissionais de recrutamento e lideranças das empresas. A iniciativa irá trazer painéis com debates e palestras com temas importantes dentro do setor jurídico como: direito digital e Lei Geral de Proteção de Dados, Inclusão e diversidade no mercado jurídico, caminhos na carreira privada de escritório, empresa e do empreendedorismo, plenária e muito mais.



Os participantes irão receber um currículo personalizado (Currículo na prática) e aqueles com melhor desempenho no processo seletivo do Conexão são convidados a realizar um pitch para as empresas. O objetivo é aproximar os jovens dos representantes das maiores organizações do país de diversos setores, oferecendo conteúdos atuais sobre temas voltados ao mercado e carreira.



"Essa é a grande oportunidade para que os jovens se conectem e aprendam sobre os desafios do setor jurídico, seja nas grandes organizações ou até nos escritórios das diversas áreas do direito. O nosso objetivo é facilitar e apoiar as escolhas dos jovens, para que eles possam conhecer o perfil de cada empresa" explica Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.



Os interessados devem se inscrever no site, até 20 de setembro. As vagas são para 200 participantes que serão selecionados após realizar testes de perfil e lógica. No fim a avaliação gera uma espécie de "match" profissional e oferece um currículo personalizado que combina com o perfil dos inscritos e o das organizações e escritórios, os direcionando aos potenciais empregadores que mais combinam com suas características.