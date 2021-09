FGV abre inscrições para mestrados em Brasília e no Rio de Janeiro

E EuEstudante

As inscrições têm valores especiais para os que se inscreverem dentro do prazo. - (crédito: FGV/Divulgação)

A Fundação Getulio Vargas (FGV) está com inscrições abertas para nove processos seletivos no Rio de Janeiro e em Brasília. No Rio, são quatro programas profissionais e quatro acadêmicos. Já em Brasília, a oferta é de um mestrado acadêmico. A fundação irá oferecer condições especiais para os candidatos que anteciparem as inscrições.



Em Brasília, a FGV oferta o mestrado de Políticas Públicas e Governo. O programa busca formar estudantes que possam contribuir com os objetivos de construir um país mais bem governado, desenvolvido e mais justo para a sociedade. As inscrições com valores especiais vão até as 18h de 16 de setembro, depois desse período, o preço volta para seu valor integral até 3 de dezembro. Informações: site Mestrado Brasília FGV (link na parte sublinhada https://mestrado-brasilia.fgv.br ).



No Rio de Janeiro, as opções de programas acadêmicos e profissionais têm datas distintas para as inscrições. As informações a respeito de cada formação e inscrições podem ser feitas pelo site Mestrado Unificado Rio (link na parte sublinhada https://mestrado-rio.fgv.br )



Mestrado Acadêmico em Direito da Regulação

A formação é voltada para o desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica. Visa estimular os alunos a questionar, argumentar, relacionar os conhecimentos, defender suas próprias ideias e optar por interpretações intelectual e moralmente fundadas a respeito das diversas questões relacionadas ao fenômeno regulatório. O prazo-limite para inscrições com desconto é às 18h de 24 de setembro. Depois dessa data e até 20 de outubro, com valor integral.



Mestrado Acadêmico em História, Política e Bens Culturais

O programa busca formar profissionais atualizados com os debates metodológicos e epistemológicos que caracterizam o campo da História e das Ciências Sociais, privilegiando a dimensão histórica dos fenômenos sociais e a adoção de uma perspectiva interdisciplinar. O pagamento com condições especiais vai até as 18h de 24 de setembro Após essa data é até 29 de outubro, quando as inscrições são encerradas, com o valor integral.



Mestrado acadêmico em modelagem matemática

Com uma abordagem inédita, o curso integra à matemática aplicada o corpo de conhecimentos das ciências da computação e da Informação, com contextos de aplicações das ciências sociais, econômicas, biológicas e da saúde. As inscrições com valor com desconto vão até 24 de setembro, às 18h. Após esse prazo, o valor volta a ser integral e as inscrições se encerram em 29 de novembro.



Mestrado acadêmico em administração

Com o objetivo principal de preparar o aluno para ingressar no doutorado, a abordagem do mestrado é interdisciplinar e destina-se àqueles que possuem graduação nas mais diversas áreas As inscrições vão até as 18h de 15 de dezembro.



Mestrado profissional em economia e finanças

O programa é destinado a profissionais de diferentes áreas de atuação que almejam aprofundamento técnico e prático nos principais conceitos de economia e finanças. Tem seis linhas de pesquisa. As inscrições com desconto terminam em 29 de outubro. Após essa data e até 3 de dezembro, com valor integral.



Mestrado p0rofissional em bens culturais e projetos sociais

A formação busca qualificar profissionalmente profissionais que atuem ou queiram atuar em planejamento, elaboração, desenvolvimento, gestão, assessoramento, difusão, acompanhamento ou avaliação de atividades e propostas voltadas para bens culturais - como acervos, patrimônio, centros de memória e de cultura, exposições e eventos - ou para projetos sociais. As inscrições com desconto vão até 24 de dezembro, às 18h. Após essa data, o valor volta a seu preço integral e vai até 29 de outubro.



Mestrado em gestão empresarial

O objetivo do programa é formar lideranças nos diversos setores brasileiros, de forma a permitir que o mestrando possa desenvolver sua capacidade gerencial empreendedora, prestar consultoria, exercer funções de direção ou gerência, bem como lecionar em escolas e instituições de ensino superior no campo da Administração. As inscrições com desconto vão até as 17h30 de 24 de setembro. Após esse prazo, o valor das inscrições é integral e vai até 23 de novembro.



Master in Management

O curso tem a proposta de ajudar recém-formados a fazer a transição dos conhecimentos acadêmicos para sua aplicação no mundo real. No curso, os estudantes desenvolvem habilidades que se destacam ao chegar ao mercado de trabalho. As inscrições com valor promocional vão até 3 de novembro, após essa data, é até 9 de março, com o valor integral.