Fundação FAT abre inscrições para seleção de bolsistas

(crédito: Fundação FAT)

A Fundação de Apoio à Tecnologia - FAT abriu processo seletivo para o ingresso de bolsistas nas habilitações profissionais Técnicas de nível médio de técnico em administração e técnico em recursos humanos, no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Serão oferecidas ao todo 80 bolsas integrais e as aulas terão início em 18 de outubro.



As inscrições podem ser feitas de 13 até 30 de setembro diretamente pelo site https://fundacaofat.org.br/. O candidato deve escolher o curso de interesse, se inscrever e enviar a documentação necessária. Depois de confirmada a inscrição, o estudante passará por uma prova de conhecimento on-line. A partir de 7 de outubro será divulgada a lista de aprovados e informações para a matrícula do respectivo curso. Ambos terão duração de um ano, com variação apenas na carga horária.