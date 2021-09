Fabricante de motores Cummins Brasil abre programas para 2022

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Cummins Brasil)

A Cummins Brasil anuncia o início do ciclo de contratação do Programa de Estágios neste mês com parte das vagas direcionadas exclusivamente à pessoas com deficiência. O foco da empresa está na contratação de talentos diversos para as unidades de Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS) e Salvador (BA). São 60 vagas abertas para universitários, sendo 10 exclusivas para os candidatos PCDs.

O Programa de Estágio da Cummins tem como principal premissa contratar para desenvolver, para a supervisora de recrutamento e seleção da Cummins, Denise Borges, “este programa é uma oportunidade para que estudantes universitários apliquem os conhecimentos acadêmicos em projetos de impacto na organização”, comentou. A supervisora ainda afirma que “os projetos são uma forma de vivenciar o mundo corporativo e desenvolver competências profissionais desde o início de suas carreiras, o que trará muitos benefícios, além de fortalecer seus currículos”, relata.

A data prevista para início dos contratos é janeiro/fevereiro de 2022. Os projetos têm duração média de dois anos, prazo que pode ser estendido até o término do curso universitário para os candidatos com deficiência. Há oportunidades nas áreas de engenharia, finanças, logística, qualidade, marketing, direito, recursos humanos e tecnologia da informação, entre outras. O processo de seleção de estagiários da Cummins é composto por etapas que vão desde a inscrição, uma avaliação com o time de recursos humanos, a realização de dinâmica em grupo e entrevista com os líderes de cada área. Os candidatos selecionados terão bolsa-auxílio, vale-transporte, alimentação e convênio médico. Informações: acesse o link de inscrição do Programa de Estágio em que deseja participar:

Vagas regulares: www.vagas.com.br/v2256968

Programa PCD: www.vagas.com.br/v2259623