Senai-DF abre 5,2 mil vagas gratuitas para cursos técnicos

CB Correio Braziliense

(crédito: divulgação Senai)

Estão abertas as inscrições para 5.298 vagas em cursos gratuitos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF). São 4.948 oportunidades para qualificação e outras 350 para cursos técnicos, nos turnos matutino, vespertino e noturno, nas escolas do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga. O prazo para inscrição termina em 17 de dezembro ou até o preenchimento das vagas. As vagas fazem parte do Programa Senai de Gratuidade Regimental, e são para as áreas de alimentos, automotiva, construção civil, eletroeletrônica, gestão, gráfica e editorial, logística, madeira e mobiliário, meio ambiente, metalmecânica, refrigeração, segurança do trabalho e vestuário.

Os cursos de qualificação ofertados têm carga horária de 160 a 500 horas (de três a cinco meses, em média), com o objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho ou possibilitar recolocação profissional. Os concluintes recebem certificados, já os técnicos são de 1.200 horas (de um ano a um ano e meio), com diploma, e formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria.

Interessados devem ser candidatos de baixa renda e os requisitos de ingresso variam de acordo com cada curso e podem ser consultados no edital e na página de inscrição. Para os técnicos, a idade mínima é de 16 anos e é preciso ter ensino médio completo ou estar cursando a 2ª série. Há opções para as modalidades a distância, presencial e semipresencial. No entanto, enquanto prevalecer a necessidade da adoção de medidas para evitar a disseminação da covid-19, as atividades presenciais poderão ser desenvolvidas com apoio de recursos tecnológicos.



Como fazer a inscrição

Para se inscrever, é preciso acessar o site cursos.senaidf.org.br, escolher o curso desejado, preencher o formulário e anexar cópia do RG (frente e verso). Em seguida, o candidato receberá um e-mail confirmando a inscrição.



É possível matricular-se em mais de um curso, desde que as turmas sejam em turnos diferentes. Caso o número de interessados seja maior do que o de vagas disponíveis, o Senai-DF abrirá lista de espera.

O critério para preenchimento das vagas será a ordem de inscrição e o Senai-DF entrará em contato por e-mail ou por telefone para convocar os candidatos para confirmação da matrícula, de forma presencial. O prazo para comparecer à escola em que o curso será ofertado é de até dois dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 21 horas. Candidatos menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal. O não comparecimento acarretará a perda da vaga.



Para a efetivação da matrícula, é preciso apresentar original e entregar cópia do RG, do CPF, do comprovante de escolaridade (compatível com o pré-requisito do curso em que está inscrito) e do comprovante de residência. Para alunos menores de idade, é necessário também o RG e o CPF do responsável legal.