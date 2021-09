MEC promove Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/MEC)

Começou nesta quinta-feira (23) a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. O evento é uma realização do Governo Federal, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), e contará até o próximo sábado (25). A Semana ocorrerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

A iniciativa foi pensada para celebrar o Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. O evento também marca os 112 anos do ensino profissional no Brasil. Para celebrar a importância dessa data serão lançados 14 projetos com foco nos eixos do programa Novos caminhos: Gestão e resultados; Articulação e fortalecimento; e Inovação e empreendedorismo.

Confira os projetos a serem lançados:

•Anuário estatístico;

•Curso de mentoria para a educação profissional e tecnológica;

•Curso de docência para a educação profissional e tecnológica;

•IF+empreendedor;

•InTech Challenge;

•Mapa de demandas e apresentação da linha de fomento do Qualifica Mais Emprega Mais;

•Monitor de Profissões;

•Oficinas 4.0;

•Painel de fomento;

•Plataforma Aprenda Mais;

•Projeto para o desenvolvimento de indicação geográfica;

•Qualifica Mais EnergIF;

•Re-Saber.

A solenidade de abertura foi realizada na manhã desta quinta-feira (23). Já a visitação está ocorrendo desde as 14h e deve ir até às 18h. Nos dias 24 e 25, o evento será das 10h às 18h.

Acompanhe também pelo YouTube. Acesse:

1º dia - quinta-feira (23)

2º dia - sexta-feira (24)

3º dia - sábado (25)