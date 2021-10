Santander Universidades abre inscrições para bolsas de estudo

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

O Santander Universidades em parceria com o Semesp abriu na última segunda (4), inscrições para 623 bolsas em 117 universidades do país. O objetivo é aumentar o desenvolvimento educacional de professores que buscam impulsionar a carreira.

Com foco em metodologias de ensino para professores, gestores de universidades e coordenadores de curso. As inscrições vão até 1º de novembro, pelo link

Com duração de 45 dias e cursos on-line, as metodologias ativas, como são chamadas as bolsas, têm instruções para Peer Instruction, Flipped Classroom, Team Based Learning, Problem Based-Learning (PBL) e competências digitais.

As bolsas se baseiam em processos de aprendizagem práticos e inovadores, que têm como principal objetivo posicionar o aluno como protagonista da sua jornada de estudos e da construção de conhecimentos.

De acordo com Nicolás Vergara, superintendente do Santander Universidades, os cursos acompanham as principais tendências do setor educacional, e as disciplinas oferecidas capacitam os professores para alguns desafios, como o da educação remota no cotidiano.

“Com um olhar voltado para a evolução do mercado da educação, o Santander Universidades optou por um programa de metodologias ativas com dinâmicas que possibilitam ao docente conhecer os melhores métodos e aplicá-los na sala de aula”, explica Nicolás Vergara.