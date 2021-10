Vivo promove a primeira edição nacional do enlightED Hybrid Edition 2021

E EuEstudante

(crédito: enlightED 2021/Divulgação.)

O enlightED Hybrid Edition 2021, quarta edição do evento que se tornou uma das maiores conferências de educação, tecnologia e inovação, está ocorrendo até esta quinta-feira (21). Em formato híbrido (presencial e online), está reunindo especialistas para discutir sobre situações que surgiram com a pandemia da Covid-19. A inscrição é gratuita e está aberta para todos os interessados pelo site do evento.

Com o tema “Fechando lacunas”, o enlightED vai refletir e compartilhar soluções sobre três das grandes lacunas que foram desenvolvidas pela pandemia: o desafio de reduzir a brecha em inovação para transformar os sistemas educacionais; de resolver a falta de qualificação relacionadas com as novas necessidades sociais; e como lidar com a falta de habilidades digitais para recuperar a conexão com os jovens e promover mudanças positivas.

Nesta quarta-feira foram programadas as seguintes palestras: Como preparar as juventudes para um novo mundo"; "As novas demandas da sociedade e o futuro do trabalho"; "Aprendizagem social para um futuro automatizado, inclusivo e sustentável.

O evento ocorre simultaneamente em 10 países: Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai, Venezuela e Brasil. A edição Brasil teve abertura de Christian Gebara, CEO da Vivo e Conselheiro da Fundação, seguido da palestra "Educação como principal ferramenta para enfrentar desigualdades", ministrada por Dira Paes, atriz e uma das dirigentes do Movimento dos Direitos Humanos desde 2003.

Estão participando do evento nomes como Alexandre Schneider, presidente do Instituto Singularidades, pesquisador do Transformative Learning Technologies Lab da Universidade Columbia em Nova York e pesquisador do Centro de Economia e Política do Setor Público da FGV/SP; Paulo Blikstein, professor brasileiro na Universidade de Columbia; Priscila Cruz, presidente-executiva e co-fundadora do Todos Pela Educação; Celso Athayde, CEO da Favela holding, fundador da Central Única das Favelas (CUFA) e autor de best sellers como "Cabeça de Porco", entre outros. O encerramento, nesta quinta-feira (20), contará com o produtor cultural Kondzilla, com a palestra “A contribuição da inovação e da tecnologia para tornar a aprendizagem mais atrativa para os jovens”.

Na agenda global – que contará com legendas nos idiomas português, inglês e espanhol, quando não for o idioma original – estão confirmadas presenças de nomes como Milton Ribeiro, ministro de Educação do Brasil; Vinton Cerf, considerado o pai da internet; Daniel Goleman, psicólogo, jornalista e autor do best-seller Inteligência Emocional; o tenista Rafael Nadal; José María Álvarez–Pallete, presidente da Telefônica; Diego del Álcazar Benjumea, CEO e vice-presidente da IE University; Olli-Pekka Heinonen, ex-ministro da educação da Finlândia e atual diretor-geral da International Baccalaureate (IB); Howard Gardner, psicólogo, investigador e professor da Universidade de Harvard; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change e The Riverside School na Índica, também finalista do Global Teacher Prize 2019; Hadi Partovi, fundador do Code.org; e Michelle Weise, autora de Long Life Learning, membro da lista Thinkers50 de 2021, entre outros.



A programação teve uma curadoria cuidadosa, a fim de garantir a diversidade presente na sociedade, também no debate – são mães, jovens, artistas, autoridades e educadores, juntos na busca de soluções para transformar o nosso país. O enlightED Hybrid Edition 2021 é organizado pela Fundación Telefónica, IE University e South Summit. Desde que foi criado em 2018, o enlightED reuniu 470.000 espectadores únicos de 46 países e 300 palestrantes internacionais, consolidando-se como uma referência mundial no âmbito da inovação educacional.