Cebrac lança projeto que oferece cursos gratuitos para aumentar a empregabilidade no país

E EuEstudante

Com o objetivo de minimizar os impactos sociais causados pela alta do desemprego no Brasil, o Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) lança o projeto Cebrac Pro, que busca promover educação e empregabilidade. O projeto é aberto para jovens, adultos e familiares, com participações na rede pública de ensino, nas instituições religiosas e nas comunidades onde estão inseridas as franquias do centro.

O propósito da entidade é trazer um projeto que transforma a sociedade por meio da educação inovadora, priorizando o conhecimento como forma de transformar a situação social e econômica de um país, e reconhece o importante papel dos professores que se dedicam em transmitir ensinamentos didáticos à população.

De acordo com dados do Censo Escolar, o Brasil tem mais de 2,6 milhões de professores, um fator positivo que revela a dedicação à área e o comprometimento pela ética profissional. Em relação a esse dado e em contribuição a educação de qualidade, o Cebrac Pro tem várias ações voltadas às questões sociais, como: oficinas e cursos profissionalizantes para alunos e professores. Além disso, pretende viabilizar e executar ações de combate à fome com ajuda das parcerias de empresas, veículos de comunicação, instituições públicas e privadas.

O projeto também conta com a ação Jornada Educador do Futuro, que está aberta de forma gratuita para professores e educadores. Ao se cadastrar, o participante pode concorrer a benefícios e brindes, com chances de ganhar vales-presente em dinheiro. Para os professores serão sorteados cinvo vales no valor de R 2,5 mil.

A inscrição para os cursos é gratuita e quanto mais o aluno compartilhar o link de cadastro para seus amigos e familiares, estará concorrendo a um vale-presente de R$ 500. São cinco vales-presente que serão dados aos cadastrados que mais compartilharam o link e que apresente maior número de inscritos.

Para conhecer mais sobre o Cebrac Pro e ainda ter acesso aos cursos e oficinas, é preciso se cadastrar no site da entidade.