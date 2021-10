Ambev oferece mais de 100 bolsas para profissionais negros

EE Eu Estudante

(crédito: divulgação)

A fabricante de cervejas Ambev irá realizar e quarta edição do De portas abertas, programa voltado para ampliar a presença de profissionais negros e negras no mercado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 29/10, no link do formulário.

O evento será realizado nos dias 30/10 e 6/11, das 13h30 às 17h30, de forma on-line. O objetivo é promover uma roda de conversa representativa sobre as áreas e as possibilidades de carreira na Ambev. Pela primeira vez, a empresa irá proporcionar 100 vagas para bolsas de estudo oferecidas pela Fundação Estudar. Outras 30 bolsas com mentorias de três meses promovidas por profissionais da Ambev também serão oferecidas.



As bolsas de estudos oferecidas serão voltadas a cursos preparatórios para processos seletivos, que trarão ferramentas e reflexões para a construção de um pitch de apresentação pessoal. Entre os temas abordados estão marketing pessoal e elementos de storytelling. Já o programa de mentoria contará com quatro encontros onde serão elaborados os planos de desenvolvimento pessoal de cada um.

Para o gerente de produtos na Ambev, Dagoberto Mendonça, o objetivo é garantir a diversidade e inclusão. "Queremos garantir que a diversidade e a inclusão estejam sempre presentes na nossa companhia, e sabemos que é por meio de pessoas de diferentes raças, gêneros, orientações sexuais e origens que conseguiremos gerar debate, promover mudanças e fazer da Ambev um espaço de acolhimento e mais inclusivo", comenta.

O evento:

Para participar basta fazer a inscrição no link, completar o cadastro e aguardar a confirmação pelo e-mail. Tudo será on-line, gratuito e com acessibilidade. As bolsas e mentorias serão oferecidas aos participantes que obtiverem os maiores níveis de engajamento durante o evento.

Dia 1 - 30/10 - 13h30 às 17h30

Mundo Industrial - Bate-papo sobre como é fazer cerveja e utilizar tecnologia para isso

Mundo Negócios - Como gerimos as áreas de suporte ao negócio

Mundo Vendas - Como as vendas estão conectadas no "fígital" (on-line e offline)

Dia 2 - 06/11 - 13h30 às 17h30

Mundo Tecnologia - O que é a Ambevtech e como estamos lidando com a tecnologia aqui na Ambev

Mundo CX (Experiência do cliente) - Como estamos colocando o cliente no centro de tudo que fazemos

Mundo Marketing - Como é gerir as marcas queridinhas do Brasil