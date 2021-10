Google for Education promove evento dedicado aos professores

E EuEstudante

Celebrando o mês dos professores, o Google promove evento online para debater os grandes desafios que as comunidades escolares enfrentaram em 2020 e em 2021, e o saldo desse período para a retomada das aulas nas redes de ensino brasileiras. O webinar é ao vivo, na quinta-feira (28), às 19h e as inscrições são gratuitas.

A jornada desde 2020 teve grandes desafios para toda a comunidade escolar e cada momento de aprendizado e superação deve ser celebrado. A programação vai contar com momentos de celebração da jornada dos educadores, novidades das ferramentas do Google for Education, histórias sobre o impacto do digital nas casas e famílias durante a pandemia e um happy hour de celebração no final.

A apresentação será de Carla Arena e Giselle Santos, educadoras e líderes do do Grupo de Educadores Google (GEG).

Confira a programação:

Ao mestre. com carinho

Abertura

Ao mestre. com saudade

Celebrando e reconhecendo nossos mestres

Ao mestre. com reconhecimento

Um momento de homenagem

Ao mestre. com aprendizagem

Novidades e hacks Google for Education para você

Ao mestre. com inspiração

Histórias de conexão e transformação que emocionam com as ferramentas Google for Education

Ao mestre. com surpresas

Sem spoilers!

Ao mestre. com emoção

O impacto do digital em nossas casas e famílias durante a pandemia

Happy hour

As inscrições podem ser feitas na página do evento.