Brasileiros podem embarcar gratuitamente para trabalhar na Irlanda

(crédito: Noh Juhan/Netflix)

A SEDA College, que tem o programa de estágio no exterior, SEDA Internship, e o projeto de empregabilidade, SEDA Jobs, está sorteando 100 bolsas para brasileiros trabalharem e estudarem na Irlanda. A ação foi inspirada na série Netflix Round 6, mas ao contrário dos participantes do seriado, os brasileiros não precisam estar endividados para participarem do sorteio das bolsas e realizar o sonho de fazer um intercâmbio.

Ao total são 10 bolsas integrais, sendo cinco de curta duração (4 semanas) e cinco de longa duração (ses meses), que permite, inclusive, que o estudante trabalhe no país. O sorteio contemplará mais 90 pessoas com bolsas parciais, que dão 35% de desconto e um Voucher da Ryanair GRÁTIS para que o futuro aluno faça sua primeira viagem para outro país da Europa durante o período de intercâmbio.

Para concorrer, basta preencher o formulário do programa SEDA no link e aguardar o sorteio, que ocorre em 19 de novembro, ao vivo no YouTube da SEDA College. Os ganhadores das bolsas integrais terão seus nomes anunciados nas redes sociais, mas os inscritos que não estiverem entre os 10 sortudos, estarão automaticamente elegíveis para garantir uma das bolsas parciais.

A escola é a única que disponibiliza o financiamento estudantil, permitindo que o aluno embarque para seu intercâmbio e continue pagando as parcelas ganhando em euro. Essa iniciativa ajuda quem quer realizar o sonho de estudar fora do Brasil, mas não tem o valor integral para pagamento do curso.

Mais de 30 mil estudantes de todo o mundo passaram pela escola, entre eles nomes conhecidos como Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Nayara Rattacasso, Pathy dos Reis, Juzão, entre outros. No site da SEDA College, é possível conferir o depoimento de alguns alunos que ganharam bolsas de estudos oferecidas pela escola, entre eles o depoimento dos estudantes: Erick de Oliveira, do Rio de Janeiro; Gabriela Alvarenga, de Minas Gerais; e Lucas Riani, de São Paulo.