Inscrições para Cesar Summer Jobs está aberta

(crédito: Cesar Summer Jobs)

A empresa de soluções de tecnologia da informação e comunicação Cesar está com inscrições abertas para o Cesar Summer Job. O programa é uma oportunidade de treinamentos em soluções para o mercado para estudantes de informática e comunicação. Interessados podem fazer a inscrição gratuitamente até 16/11, no link https://www.summerjob.cesar.org.br/inscreva-se.

Esta é a 16ª edição do programa, que ocorrerá entre os dias 03/01 e 11/02 de 2022. O evento é totalmente on-line, além de gratuito, e estudantes de todo o país podem participar. Para poder ter acesso aos treinamentos, os discentes devem estar cursando no mínimo o 4º semestre nos cursos de ciência da computação, engenharia da computação, engenharia elétrica/eletrônica, design, administração, economia, publicidade e áreas correlatas.

As pessoas selecionadas terão acesso a trabalhos em equipe, tutoria, mentoria e soluções de desafio propostos pelas empresas patrocinadoras do programa. Quem for selecionado irá participar de formações nas áreas de design, tecnologia e empreendedorismo, aplicando na prática os conceitos abordados ao longo destas formações.A empresa também oferece uma bolsa-auxílio de R$2 mil, pagas em duas parcelas, para estudantes que participarem.

A coordenadora de projetos educacionais e responsável pela coordenação do programa, Julian Serafim, diz que a empresa busca perfis que saibam inovar e tenham dedicação. “Aplicamos ferramentas de engajamento que provocam interação de forma digital e efetiva. Também amadurecemos abordagens que nos permitiram executar o processo de inovação de forma remota", explica.

O programa é realizado pelo Cesar School, centro de estudos da empresa, e patrocinado por grandes empresas como a Rede Globo, Petrobrás, Neoenergia e mais 40 empresas fortemente econômicas no país.

Anote!

CESAR Summer Job 2022.1

Inscrições: Até 16 de novembro de 2021

Resultados finais: Até 8 de dezembro de 2021

Realização: De 3 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022

Para mais informações sobre o programa e o processo de inscrição, acesse o site.