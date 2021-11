Avon realiza workshop para pessoas negras nesta sexta (19)

EE Eu Estudante

(crédito: Divulgação Potências Negras)

A Avon, em parceria com o Potências Negras, irá realizar o Divas na Liderança, um evento voltado para inspirar e impulsionar a liderança feminina negra no Brasil. A pequena conferência será on-line e gratuita, na próxima sexta-feira (19). Interessados em participar podem realizar inscrição no link https://eventos.potenciasnegras.com.br/divas-na-lideranca-avon.

Apesar de ser voltado para mulheres, as inscrições não são restritas apenas ao gênero. O evento contará com a participação de líderes da companhia, formadores de opinião e especialistas do mercado em Diversidade e Inclusão, Carreira e Comunicação. A ideia é realizar em dinâmicas, rodas de conversas e aulas pockets. As gravações das aulas estarão disponíveis por um período de um mês depois da realização ao vivo.

O evento será das 16h às 21h e, ao final, os participantes deverão responder a um quiz para ganhar um certificado. Entre as convidadas, estão Ana Minuto, consultora empresarial e de carreiras; Andreza Maia, mentora de carreiras e especialista em Diversidade & Inclusão; Daniele da Mata, influenciadora e maquiadora especialista em peles negras; Lu Campos, jornalista mestre de cerimônias e apresentadora; Juliana Kaiser, educadora, consultora e ativista da causa antirracista; Patricia Santos, CEO fundadora da EmpregueAfro e Executiva de RH/Gestão de Pessoas; Fernanda Ribeiro, Presidente da AfroBusiness Brasil; Thelma Assis, médica, influenciadora e ex-BBB; Zezé Motta, atriz, cantora e militante do Movimento Negro no Brasil; Sonia Lesse, diretora de experiências na Profissas e especialista em diversidade e inclusão; Milca da Silva, especialista em Diversidade e Inclusão do Nubank e diretora de diversidade e inclusão da ABRH-PR; Rafaela Pinah mulher trans e diretora criativa do Coolhunter Favela; Drika Barbosa, rapper, cantora e compositora.