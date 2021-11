Senac-DF abre mais de 4 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Podvalny/ Reprodução)

A partir desta sexta-feira (19), o Senac-DF abre novas oportunidades para a população do Distrito Federal. São 4.329 vagas em 60 cursos gratuitos de qualificação profissional. Entre as áreas ofertadas estão: saúde, administração, tecnologia da informação, gastronomia, beleza e mais. O prazo para inscrição vai até o dia 28 de novembro, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link de inscrição no site do Senac-DF.

Para participar dos cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG) é necessário apresentar renda familiar per capita de até dois salários-mínimos; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência.

Vale ressaltar ainda que é obrigatória a participação do aluno no primeiro dia de aula para garantir a matrícula no PSG. Em caso de impedimento em comparecer ao primeiro dia de aula, o estudante deverá justificar a ausência por meio de processo formal, considerando os motivos amparados pelo Regimento Escolar do Senac-DF.

A classificação dos inscritos obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso, ordem de inscrição e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado até as 23h de 9 de dezembro, no site do Senac-DF.

O candidato tem até o dia 17 de dezembro para realizar a matrícula. Para acessar o edital com todas as regras para a participação, acesse o link: http://df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas.