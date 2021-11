P&G abre inscrições de programa de capacitação para estudantes negros

EE Eu Estudante

(crédito: P&G para Você)

A empresa multinacional P&G abre inscrições para o programa P&G para Você, com o objetivo de desenvolver e capacitar estudantes negros por meio de mentorias e aulas de inglês. O número de vagas não foi informado, mas os interessados devem fazer a inscrição, gratuitamente, pelo link https://www.pgcareers.com/brpgpravoce até o próximo domingo (21).

Os estudantes que estiverem interessados em participar devem ter a conclusão de curso prevista entre junho de 2024 e dezembro de 2024. A iniciativa acompanhará os estudantes por até um ano, havendo possibilidade de, ao final, entrarem no programa de estágio gerencial da P&G. As vagas oferecidas são para as cidades de São Paulo (SP), Louveira (SP), Seropédica (RJ) ou Manaus (AM).

Após o processo de inscrição, os participantes deverão fazer testes on-line de perfil e lógica, entrevistas e triagem. Os finalistas terão acesso a uma bolsa integral de curso on-line de inglês, em uma escola parceira da P&G, por 12 meses. A mentoria será on-line, com a duração de um ano e e será realizada por líderes da P&G. A terceira frente de atuação do programa é composta por um cronograma de treinamentos corporativos semestral, voltado para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais.

No fim do programa, os participantes realizarão um teste de inglês, aplicado pela P&G. Caso atinjam o nível requisitado, os estudantes seguirão para o Programa de Estágio Gerencial da companhia. "Percebi o interesse da P&G em diversidade e inclusão desde a entrevista. Entrei em janeiro de 2020 e toda a experiência tem sido vastamente importante para meu desenvolvimento profissional e pessoal. Somos desafiados, incentivados, instruídos e muito bem recompensados pelo nosso serviço", afirma Luís de Oliveira, estagiário que atua na planta Crux, no estado do Rio de Janeiro.