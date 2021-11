Bolsas de estudo: Edtech faz parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares

EE Eu Estudante

(crédito: Universidade Zumbi dos Palmares)

O instituto de educação em tecnologia e negócios digitais ITuring anuncia parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. A edtech está oferecendo 30 vagas com bolsas de estudos com 100% de desconto para estudos na escola de tecnologia do fundo Abapuru, lançada em julho deste ano. Todas as vagas são para estudantes negros. As bolsas estão abertas para todas as pessoas negras interessadas, não havendo necessidade de ter ou não vínculo com a universidade. As inscrições vão até o dia 3 de janeiro, no site.

Após o cadastro de intenção, o ITuring dará acesso gratuito, para todos, a dois módulos do curso que o aluno escolher. Os alunos terão acesso a sala de aula, para dar início aos estudos dos módulos gratuitos a partir de 01/12. No primeiro módulo, o aluno terá noção do que irá aprender, além de indicações de como potencializar seus estudos. No segundo módulo, o candidato dá início aos estudos da área escolhida e deverá desenvolver um projeto proposto pelo curso, com entrega até dia 17/1, por meio da plataforma da edtech.

“A parceria com o ITuring é muito importante para a Universidade Zumbi dos Palmares, uma vez que a qualificação do profissional negro é um dos nossos pilares”, afirma José Vicente, reitor da instituição de ensino.



As oportunidades são para a capacitação em dados, no curso Análise de dados para Negócios e em engenharia de software, no programa Becoming a Modern Software Engineer. Eles são desenvolvidos com bigtechs, como Loft, Microsoft, Amazon (AWS) e Refactory.