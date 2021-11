Inscrições no ensino técnico estão abertas até 5 de dezembro

E EuEstudante

(crédito: CEM)

Estão abertas as inscrições para os cursos de educação profissional e tecnológica para o primeiro semestre de 2022 na rede pública de ensino do Distrito Federal. São 4.814 vagas, nas modalidades presencial e a distância. O prazo começa hoje e segue até 5 de dezembro, exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação

As oportunidades são tanto de nível médio como de formação inicial e continuada (FIC), para diferentes níveis de escolaridade. E é importante que os interessados leiam os editais para verificar o que é exigido para a matrícula em cada curso

O resultado final para as vagas, que serão preenchidas por sorteio eletrônico, será divulgado na data prevista de 16 de dezembro, a partir das 18h, também pelo site da secretaria

Na Escola de Música de Brasília, além de cursos com seleção por sorteio de vagas, há oportunidades na formação continuada, por meio de teste prático. O cronograma da unidade consta no edital e o resultado final, passadas todas as etapas, também será revelado no dia 16 de dezembro.

A efetivação será de 4 a 6 de janeiro de 2022.