Ministério da Justiça oferta mestrado para profissionais da segurança

YR Yasmin Rajab

O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, nesta sexta-feira (6/10), que a pasta vai ofertar vagas de mestrado destinadas aos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).



Os cursos serão executados pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Além da ação, o ministério também vai abrir vagas para especialização e mais de 100 mil oportunidades em cursos de curta duração, com bolsa de R$ 900.



Com o objetivo de proporcionar a capacitação gratuita, qualificada, integrada e continuada dos profissionais do SUSP por meio de cursos na modalidade a distância (EaD), a Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública, escola virtual do Ministério da Justiça, conta com mais de 95 cursos.