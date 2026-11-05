Correio Braziliense

O Campus France Brasil abriu inscrições para cursos de graduação e pós-graduação em universidades públicas e privadas da França. - (crédito: Divulgação/Campus France )

*Por Syara Estrela

O Campus France Brasil abriu inscrições para cursos de graduação e pós-graduação em universidades públicas e privadas da França. O processo seletivo é voltado a brasileiros e residentes no país, com prazos de envio de 14 de dezembro a 17 de janeiro. A candidatura é feita em um único dossiê pela plataforma Études en France, que é acessado por meio do Campus France Brasil no site: https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-etudes-en-france. A candidatura pode ser feita em até sete cursos (em francês ou inglês). É necessário apresentar histórico acadêmico, carta de motivação e comprovante de proficiência no idioma.

Sétimo destino mais procurado por brasileiros, a França oferece taxas anuais acessíveis, acesso gratuito à saúde, refeições a 1 euro e autorização para trabalhar até 20 horas semanais.

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Anote:

Quem pode se candidatar: Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil

Prazo de inscrição: De 14 de dezembro a 17 de janeiro (varia conforme o nível do curso)

Onde se inscrever: Plataforma Études en France, acessível no site do Campus France Brasil.

Documentos necessários: Dossiê eletrônico com histórico acadêmico e profissional, carta de motivação e certificado de proficiência

Inscrições pelo site: https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-etudes-en-france

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá