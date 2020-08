Professor organiza "Jornada de Aprovação" para redação do Enem

E EuEstudante

Professor Samuel Costa quer auxiliar alunos inscritos no Enem, com aulas de redação gratuitas por meio da "Jornada da Aprovação" - (foto: Arquivo Pessoal)

Devido à pandemia do coronavírus, os estudantes têm que se adaptar às aulas remotas. Candidatos que estão se preparando para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas serão aplicada em janeiro do próximo ano, contam com o suporte de professores de todo o país,que criam conteúdo em redes sociais como Youtube e Instagram. O professor Samuel Costa, pensando no momento atual, promoverá o evento chamado “Jornada de Aprovação” com aulas totalmente gratuitas para ajudar todos os estudantes que farão a prova do Enem. A jornada se inicia em 31 de agosto.





O professor teve a ideia a partir da importância e o peso que a redação tem para a aprovação dos estudantes no vestibular. Por isso, Samuel quer auxiliar principalmente alunos que se sentem prejudicados com a pandemia. Ele atua como professor de história, português e redação.



Programação

Serão três aulas que abordarão as competências de correção do Enem, a estrutura da dissertação e as alusões históricas. Essas últimas são referências a determinado acontecimento passado utilizadas para enriquecer a argumentação. Para finalizar, o professor Samuel Costa fará uma aula ao vivo em seu perfil no Instagram.

31/08 - As cinco competências;

02/09 - Estrutura textual;

04/09 - Alusão histórica;

03/09 - Live no Instagram (@profsamuelcosta) sobre o que não pode faltar na redação.



As aulas gravadas ficarão disponíveis até 4 de setembro. Qualquer pessoa pode ter acesso aos conteúdos, mas é preciso se inscrever no link da Jornada de Aprovação