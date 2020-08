Projeto "Enem para Todxs" busca auxiliar alunos da rede pública do DF

E EuEstudante

Projeto tem a iniciativa de produzir material didático on-line e impresso para estudantes do ensino médio e do EJA da rede pública que prestarão o Enem - (foto: Helio Montferre/Esp. CB/D.A Press)

O Grupo de Pesquisa em Análise e Produção de Materiais Didáticos Multimodais para o Ensino de Línguas criou o projeto Enem para Todxs. A iniciativa visa amenizar as dificuldades dos estudantes da rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2020. O projeto é formado por professores, graduandos e pesquisadores do Departamento de Letras da Universidade de Brasília (UnB).



Em decorrência da pandemia do coronavírus, demandas diferentes surgiram, como o “novo normal” para a educação, aulas remotas e dificuldade de acesso por parte de várias famílias. A realidade social no Brasil mostra que muitas casas dependem do ensino público para terem acesso à educação e ainda há falta de condições para o acesso digital aos conteúdos requeridos pelas aulas remotas. Como o exame é a porta de acesso ao ensino superior no Brasil, o projeto Enem para Todxs buscou acessibilidade e adaptação a esse cenário com a oferta de conteúdos físicos a estudantes.



Para atender à demanda, o projeto se propôs a produzir material didático na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, especificamente: português (gramática, literatura e redação), espanhol e inglês. Os materiais são em formato on-line e impresso com temáticas direcionadas para o Enem.



Acessibilidade



O projeto foca em acessibilidade, e em um primeiro momento, visa alcançar todo o público-alvo. O segundo passo é colocar em prática uma proposta ainda mais inclusiva e integralista para que surdos e neurodiversos também tenham acesso aos materiais.



Além disso, o grupo entende que fazer pesquisa só faz sentido quando contempla a sociedade nas demandas mais urgentes. Educação para todos deve ser priorizada, e isso é o que o projeto Enem para Todxs pretende colocar em prática.