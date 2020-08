Mais de 592 mil treineiros estão inscritos para fazer o Enem 2020

MS Mateus Salomão*

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, na tarde desta quarta-feira, que 592.929 candidatos inscritos vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na condição de treineiros, representando um percentual de 10% do total de 5.687.271 inscritos.



Os chamados treineiros são candidatos que não estão matriculados no 3º ano ou que já cursaram todo o ensino médio. Nesse grupo se incluem estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio, além de participantes que não cursaram o ensino médio.

O exame contará com duas provas e será realizado em dois dias, a depender da modalidade escolhida. Nesta edição há a opção do candidato realizar o Enem na versão impressa ou digital. Em 17 e 24 de janeiro de 2021 será aplicada a versão impressa e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, a versão digital.



Candidatos que se inscrevem na modalidade de treineiro somente levam o exame como um teste. A prova aplicada será a mesma dos outros candidatos. Porém, não será possível utilizar a nota obtida para participar de programas como o Sistema de seleção unificado (Sisu), o Programa universidade para todos (Prouni) e o Financiamento estudantil (Fies).



*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá