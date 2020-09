Projeto 'Enem 360' oferece 100 mil vagas para curso preparatório

E EuEstudante

Ser Educacional promove iniciativa para auxiliar estudantes na preparação para o Enem - (crédito: Assessoria de Imprensa/Ser Educacional)

Com escolas ainda fechadas e as aulas remotas, muitos estudantes não têm acesso aos cursos pré-vestibular. Para auxiliar aqueles que prestarão o exame no ano que vem, o Grupo Ser Educacional, em parceria com o Vai Cair no Enem e o Gokursos, promove o Enem 360. A iniciativa oferece gratuitamente 100 mil vagas para curso preparatório, além de conteúdos multimídia sobre assuntos do Exame Nacional do Ensino Médio.



Mesmo sendo um ano peculiar, o Ser Educacional quer reforçar a missão de promover acesso à educação por meio do Enem 360, seja para estudantes de escolas públicas ou privadas. O objetivo é atingir o maior número de estudantes possível, e eles esperam poder beneficiar mais de 1 milhão de alunos.



O projeto está estabelecendo convênios com secretarias estaduais e municipais de educação e já conseguiu firmar parceria com os estados de Roraima, Acre, Sergipe, Bahia e algumas cidades do Ceará.



Conteúdo



O Enem 360 disponibiliza mais de 300 vídeos e 50 apostilas para os estudantes. Além do material, é disponibilizado acesso a aulões virtuais, que já estão sendo feitos pelo Vai Cair no Enem aos sábados. No total, são mais de 200 horas de conteúdo preparatório para as provas que serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021, e um somatório de 100 milhões de reais em materiais gratuitos.



O acesso ao sistema é simples. Basta acessar o site gokursos.com.br e efetuar o cadastro. Logo após, será enviado um e-mail com os dados para login e liberação do conteúdo.