IDP lança preparatório gratuito para estudantes do ensino médio

IO Isabela Oliveira*

Programa IDPxp ON propõe auxiliar estudantes do ensino médio com temas do Enem e do mercado de trabalho - (crédito: IDP/DIvulgação)

A pandemia do coronavírus fez com que eventos de qualquer setor até os cursinhos pré-vestibulares se adaptassem para o modelo remoto. No contexto em que estudantes estão dentro de casa, sem apoio físico para estarem aptos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Brasiliense de Direito Público IDP) oferece um preparatório on-line e gratuito para alunos de escolas públicas e particulares de Brasília.



O IDP Experience On tem como objetivo potencializar o desenvolvimento das competências dos alunos, pois proporciona uma experiência além dos conteúdos do vestibular nas mais diversas áreas. O projeto surgiu em janeiro de 2019 e, com a questão do isolamento social, teve que se adaptar para um modelo remoto. O nome inclusive passou de IDP Experience para IDPxp ON. As atividades ocorrem durante todo o segundo semestre de 2020 com aulas ao vivo, atividades e conteúdos exclusivos para quem avança em cada módulo.





O compromisso do IDP, que executa o projeto semestralmente, é difundir o conhecimento produzido na faculdade e fazer um diálogo constante entre ensino médio, estudantes e professores. “A gente busca levar o conhecimento para os alunos de forma global para diminuir as possíveis dificuldades e desigualdades de conteúdo que possa acontecer”, explica Lahis Rosa, 30 anos, gestora acadêmica da graduação do IDP.



Além disso, o projeto contou com uma equipe de 50 pessoas com professores, comunicadores e analistas acadêmicos para “pensar os principais assuntos de interesse de estudantes do ensino médio e as principais ferramentas para o desenvolvimento de suas habilidades”, conta Lahis.

Como vai funcionar



Ao todo, serão mais de 15 aulas sobre os temas do Enem: redação, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e assuntos do momento. É preciso se cadastrar no site do projeto e, após a inscrição, o candidato será inserido no ambiente remoto do IDPxp ON para acompanhar as transmissões ao vivo, além de ter acesso aos materiais de estudo.



O primeiro módulo será o Writing.lab, em que um time de professores de gramática e redação irão desenvolver e potencializar a escrita dos alunos, principalmente para que alcancem a tão sonhada nota 1000.



O projeto IDP Experience já conseguiu auxiliar mais de mil alunos do ensino médio. A gestora Lahis Rosa tem expectativas altas para esta segunda edição on-line. “O que esperamos é que os cursos oferecidos pelo programa cheguem ao maior número de pessoas possível, pois entendemos que o conhecimento precisa transcender às portas das universidades”, pontua a doutoranda. “A intenção desse projeto é ser permanente.”



Para participar

Interessados em participar do projeto e aprimorar competências para o Enem e para o mercado de trabalho podem se inscrever até 28 de setembro pelo site do IDP Experience On. As aulas do primeiro módulo se iniciam nos dias 29 e 30 de setembro. A última atividade do semestre ocorre em 15 de dezembro.



*Estagiária sob supervisão da editora Ana Sá