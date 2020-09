inep abre inscrições para elaboradores de questões da aprova do Enem

E EuEstudante

(crédito: Corinne Kuts/Unsplash)

As inscrições para ser um dos colaboradores do Banco Nacional de Itens (BNI) estarão abertas a partir de 5 de outubro e vão até 18 do mesmo mês. Os professores selecionados trabalharão elaborando e revisando questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As remunerações serão feitas de acordo com o Auxílio de Avaliação Educacional (AAE) e o pagamento será depositado na conta corrente do profissional. O cadastramento é feito pelo Sistema BNI, o interessado deve ser professor no sistema público de ensino.



Além de ser docente em instituição pública, de educação básica ou superior, o candidato deve ter disponibilidade e aptidão para elaborar e revisar itens que irão compor os instrumentos de avaliação do Inep. As questões poderão fazer parte de diversas provas, como o Enem, Provinha Brasil, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), entre outras. É necessário ter conhecimento tecnológico para editar plataformas on-line disponibilizadas pelo Inep. Serão feitos itens avaliativos para todas os campos do conhecimento, mas os selecionados irão ater-se a sua área de formação. Todas as regras estão no edital do processo seletivo.



Não podem participar da seleção servidores do Ministério da Educação (MEC), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do (Inep). Também terão a inscrição barrada funcionários do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Maiores informações podem ser encontradas no edital. Candidatos que não cumprirem todas as etapas da inscrição serão desclassificados.