Iniciativas recebem denúncias de irregularidades no Enem 2020

E EuEstudante

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press )

Para acolher denúncias de estudantes sobre a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e entrar com medidas jurídicas, a Defensoria Pública da União (DPU) criou o Observatório Enem 2020. A medida visa contemplar os estudantes que se sentiram prejudicados por situações relacionadas à aplicação das provas.

Por meio de um formulário, os estudantes que compareceram à prova no último domingo (17/1) ou no próximo domingo (24/1) podem relatar dificuldades e problemas relacionados à participação no exame. Os relatos serão catalogadas para embasar atuações coletivas da DPU. Para acessar o formulário, neste link, é preciso estar logado a uma conta Google.

Outra iniciativa da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) está reunindo informações para amparar medidas judiciais e também extra judiciais. A entidade procura os estudantes que presenciaram ou foram vítima de algo que considerem errado / injusto ou que tenham tido a saúde colocada em risco.

A denúncia pode ser feita neste site. É preciso preencher um formulário com as informações pessoais e a denúncia. Além disso, é possível enviar vídeos e imagens da situação presenciada.