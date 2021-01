Declaração de comparecimento ao 2º dia do Enem está disponível

E EuEstudante

A declaração de comparecimento e o cartão de confirmação estão disponíveis na Página do Participante - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Está disponível a declaração de comparecimento do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os inscritos que precisarem comprovar a presença deverão emitir a declaração, disponível na Página do Participante. A declaração impressa deve ser apresentada ao aplicador para confirmação de presença no exame e posteriormente guardada no envelope porta-objetos.



As provas do segundo dia do Enem 2020, versão impressa, serão aplicadas no domingo (24/1). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não disponibilizarpa a declaração de comparecimento após a aplicação das provas.



Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 11h30 e fechados às 13h. Assim, o participante terá até uma hora e 30 minutos para acessar o local de testes. Aumentar o período de entrada para o exame foi uma das medidas tomadas para evitar aglomerações.



O Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação de inscrição no dia do exame, apesar de não ser obrigatório. O documento contém número de inscrição, data, hora e local de prova e registra se o inscrito deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social.