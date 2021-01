Inep garante reaplicação para barrados no primeiro dia de provas

EE Eu Estudante

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Candidatos barrados no primeiro dia de provas da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 devido à superlotação de salas poderão pedir a reaplicação por meio da Página do Participante, entre segunda-feira (25/1) e a próxima sexta-feira (29/1).



A decisão foi informada na tarde desta sexta-feira (22/1) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato impedido pode, ainda, optar por não comparecer ao segundo dia de provas sem ser prejudicado.

O anúncio, dois dias antes do último dia de provas, pode tranquilizar inscritos que sofreram com os problemas logísticos e não obtiveram resposta sobre a previsão de reaplicação nestes casos.

O problema chegou a ser alvo de ação judicial feita pela Defensoria Pública da União (DPU), a qual pediu à Justiça Federal que obrigasse o Inep a reaplicar as provas para os barrados. O pedido foi aceito, na quinta-feira (21/1), pela juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cucio.