Confira gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Enem 2020

(crédito: Roberta Pinheiro)

Candidatos que fizeram o segundo dia de provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 podem conferir o gabarito extraoficial das questões aplicadas neste domingo (24/1).

Em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal Uai, o cursinho mineiro Chromos Colégio e Pré fez a resolução das questões.

Para elaborar o gabarito extraoficial, a instituição envolve mais de 100 professores de diversas áreas do conhecimento e especialistas no exame. Os docentes também farão comentários sobre os itens em transmissões de vídeo.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) deve liberar o gabarito oficial do Enem na quarta-feira (27/1).

Confira os gabaritos de acordo com cada caderno:

Gabarito do caderno amarelo no segundo dia do Enem impresso (foto: Chromos/Reprodução)

Gabarito do caderno azul no segundo dia do Enem impresso (foto: Chromos/Reprodução)

Gabarito do caderno rosa no segundo dia do Enem impresso (foto: Chromos/Reprodução)