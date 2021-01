Blitz no Enem: bancada da educação investigará denúncias e omissões

E EuEstudante

A Frente Parlamentar Mista da Educação fez uma "blitz" no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (24/1). Em live nesta noite, a bancada da educação no Congresso Nacional acompanhou denúncias feitas por candidatos nas redes sociais.



A frente também analisou as declarações de representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC) sobre a prova. A partir disso, a frente promete investigar denúncias, críticas e omissão por parte dos órgãos.

A avaliação da Blitz do Enem é de que foi "catastrófica e impensada" esta edição do Enem. Os parlamentares ressaltam a necessidade de união para traçar os próximos caminhos da educação, de modo a promover oportunidades iguais, que é uma premissa do Enem.

Participaram da live os deputados federais Professora Dorinha (DEM-TO), presidente da frente; Rosa Neide (PT-MT); e Professor Israel Batista (PV-DF), secretário-geral da frente e responsável pela condução do encontro.

Também participaram da live os professores Marcelo Freire, presidente do Instituto Bora Vencer, e Andrea Ramal, consultora, escritora, palestrante e doutora em educação.

A live lembrou a ação “Adia Enem”, lançada pela frente, e ignorada pelo MEC, que não levou em conta a opinião dos alunos e das autoridades em educação quanto à melhor data para a realização do exame.

A Frente Parlamentar Mista da Educação é uma bancada no Congresso Nacional criada em abril de 2019. Ela é composta por 301 deputados federais e 38 senadores, que visam defender uma educação pública de qualidade no Brasil.