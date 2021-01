Inscrições para o Fies de 2021 estão abertas até sexta-feira (29)

E EuEstudante

Estão abertas as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021. O prazo vai até sexta-feira (29/1). Os interessados em uma das 93 mil vagas oferecidas devem acessar o portal do Fies. O resultado será divulgado na próxima terça-feira (2/1).

Os inscritos pré-selecionados na chamada única do Fies terão de 3 a 5 de fevereiro para complementar a inscrição. Quem não for pré-selecionado vai automaticamente para a lista de espera, e a convocação desse segmento ocorrerá de 3 de fevereiro até 18 de março de 2021.

Segundo regras publicadas em portaria nesta segunda (25/1), as vagas remanescentes, obrigatoriamente, "deverão observar a ordem de classificação de acordo com as notas obtidas pelos estudantes que tenham participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010."

Quem pode participar do Fies?

Podem se inscrever os candidatos que participaram do Enem, a partir da edição de 2010, e tenham obtido média aritmética nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Confira as regras para o processo seletivo publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (25/1) neste link.

*Com informações de Agência Brasil e Ministério da Educação