Gabaritos oficiais do Enem impresso serão publicados nesta quarta (27)

E EuEstudante

Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 serão divulgados nesta quarta-feira (27/1). Os candidatos poderão conferir as respostas das provas impressas, feitas em 17 e 24 de janeiro. Os gabaritos estarão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A previsão da divulgação dos resultados finais do exame é 29 de março, quando também será divulgado o desempenho dos estudantes na redação.

Segundo o Inep, 2,5 milhões de candidatos fizeram as provas impressas neste ano, o que representa menos da metade dos inscritos. No primeiro dia, 51,5% dos estudantes não fizeram as provas. No segundo dia do exame, houve uma abstenção de 55,3%. Além das provas impressas, haverá uma versão digital do exame que será aplicada em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Candidatos com problemas logísticos ou com covid poderão pedir reaplicação

O Enem ocorreu em meio à pandemia do novo coronavírus, por isso, adotou medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscaras. Os participantes que estivessem com sintomas de covid-19 ou outra doença infectocontagiosa não deveriam comparecer aos locais de prova.

Além disso, alguns candidatos não puderam fazer as provas por problemas logísticos, como falta de água ou luz e superlotação das salas. No primeiro domingo (17/1), 69 estudantes foram prejudicados, e no segundo dia de provas, foram 14 ocorrências.

Esses candidatos poderão fazer o exame na data da reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro. Para isso, os estudantes devem solicitar pela Página do Estudante até 29 de janeiro.