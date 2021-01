Tudo o que você precisa saber sobre o Enem digital, que terá redação manuscrita

Td Talita de Souza*

A primeira, e inédita, versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá o primeiro dia de aplicação neste domingo (31/1) em 104 cidades brasileiras. Apesar da nomenclatura, o Enem digital não é uma avaliação remota: os candidatos farão provas presenciais e uma redação escrita, como na versão impressa.



Dessa forma, os 93,2 mil inscritos nesta modalidade devem consultar o local de provas no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante e separar os itens necessários para a prova: documento de identificação, caneta preta feita em material transparente e máscara facial.

Prova será virtual, mas redação é escrita à mão

Neste domingo (31/1), os participantes resolverão 45 questões de linguagens e códigos e ciências humanas, e suas tecnologias, por meio de um computador preparado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no local de prova determinado. O inscrito também fará a redação, só que esta deve ser escrita à mão, por isso a caneta preta é indispensável.



Participantes devem responder apenas a questões da língua estrangeira escolhida

O órgão orienta aos candidatos que, como na versão impressa, respondam apenas às questões de língua estrangeira escolhida na inscrição.

Caso tenha alguma dúvida, é possível perguntar ao fiscal de sala. O Inep afirma que cerca de 30 mil colaboradores estão capacitados para auxiliar os participantes no Enem digital, entre eles estão supervisores e auxiliares de tecnologia. Os computadores utilizados pelos participantes terão uma cabine de proteção, para evitar contágio e também cópia das respostas.

Inscritos infectados devem pedir reaplicação

Candidatos diagnosticados com covid-19 ou que apresentaram sintomas da doença na véspera do exame não devem fazer a prova. Para estes, o Inep prevê a reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro.

É necessário solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, em data a ser divulgada pelo Inep. Para quem foi diagnosticado na semana anterior ao primeiro dia, a regra é fazer o pedido até as 12h deste sábado (30/1). O candidato deve comprovar a condição de saúde, por meio do envio de laudo ou exames médicos na plataforma.

Inscritos que apresentaram outras doenças infectocontagiosas previstas no edital do Enem (como coqueluche, varíola, sarampo e rubéola) devem fazer o mesmo procedimento.

Confira abaixo um guia com informações completas sobre o Enem 2020 digital



No dia da prova



Planeje o dia para não perder o horário de abertura dos portões, que neste ano foi antecipado em 30 minutos. Confira tudo o que você precisa saber para o dia da prova:



Horários do primeiro dia

11h30: horário de abertura dos portões. Assim, os candidatos terão 30 minutos a mais para chegar até o local, o que, no total, dará uma hora e 30 minutos para o processo de chegada, identificação e conferência de sala.

13h: horário de fechamento dos portões. Esse horário é o mesmo de todos os anos e não mudou.

13h30: previsão para o início do primeiro dia de prova.

19h: previsão para o término do primeiro dia de prova.



Horários do segundo dia

11h30: horário de abertura dos portões. Assim, os candidatos terão 30 minutos a mais para chegar até o local, o que, no total, dará uma hora e 30 minutos para o processo de chegada, identificação e conferência de sala.

13h: horário de fechamento dos portões. Esse horário é o mesmo de todos os anos e não mudou.

13h30: previsão para o início do segundo dia de prova

18h30: previsão para o término do segundo dia de prova. Vale lembrar que, neste dia, você tem menos tempo para fazer as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. No primeiro dia de prova, há mais tempo por causa da redação.

O que você precisa para entrar no local de prova

Na hora de separar os itens necessários para a seleção, não esqueça da máscara de proteção, obrigatória para ingresso no local de prova. Confira uma lista do que levar no dia do exame:

Máscara: o candidato sem máscara poderá ser impedido de realizar o exame.

o candidato sem máscara poderá ser impedido de realizar o exame. Documento de identificação válido: RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros; Carteira de Registo Nacional Migratório ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho.

RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros; Carteira de Registo Nacional Migratório ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho. Caneta de tinta preta feita em material transparente: caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos não serão permitidos na prova.

caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos não serão permitidos na prova. Álcool higienizador: álcool em gel ou líquido em borrifadores transparentes são essenciais. Especialistas aconselham o uso do álcool líquido para facilitar a limpeza das superfícies e das mãos rapidamente.

álcool em gel ou líquido em borrifadores transparentes são essenciais. Especialistas aconselham o uso do álcool líquido para facilitar a limpeza das superfícies e das mãos rapidamente. Lanche e água: ainda são permitidos, mas lembre-se de guardá-los em saquinhos transparentes para proteger os alimentos. Após comê-los, coloque a máscara imediatamente.

ainda são permitidos, mas lembre-se de guardá-los em saquinhos transparentes para proteger os alimentos. Após comê-los, coloque a máscara imediatamente. Cartão de confirmação: apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda ao candidato que leve o Cartão de Confirmação nos dias de aplicação. O motivo é que no documento há todas as informações sobre o local e a hora do exame, além de registrar a necessidade de atendimento especializado. O cartão está disponível na Página do Participante, no site do Enem.





Local de provas terá distanciamento e higienização



Quem for fazer a prova deve estar ciente de que precisará permanecer de máscara facial durante todo o período de permanência no local do exame. O Inep afirma que quem não utilizar o protetor ou utilizá-lo de maneira incorreta, sem cobrir totalmente nariz e boca, sem justificativa, será eliminado da prova.

O protetor será retirado para a identificação do estudante, na sala em que o candidato fará a prova. Após a identificação, a higienização das mãos com álcool em gel é obrigatória. Além disso, o candidato poderá não fazer o uso do item ao se alimentar ou beber água. Nesses momentos, a instrução é manusear o objeto pelas alças.

Confira o cronograma completo da seleção:

17/1: primeiro dia do Enem impresso

primeiro dia do Enem impresso 24/1: segundo dia do Enem impresso

segundo dia do Enem impresso 31/1: primeiro dia do Enem digital

primeiro dia do Enem digital 7/2: segundo dia do Enem digital

segundo dia do Enem digital 23/2: primeiro dia do Enem PPL e reaplicação

primeiro dia do Enem PPL e reaplicação 24/2: segundo dia do Enem PPL e reaplicação

segundo dia do Enem PPL e reaplicação 29/3: resultado

