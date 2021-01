Inep suspende Enem digital em Macapá

AB Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) cancelou a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap), em Macapá, neste domingo (31/1) e no próximo (7/2). Segundo o Inep, a decisão foi tomada após interdição do Ifap pela Defesa Civil do Amapá, em razão de problemas estruturais nos blocos onde seria aplicado o exame.

Os 111 inscritos que fariam o exame na instituição poderão fazer as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Esses participantes não precisarão solicitar a reaplicação no sistema, visto que já estão confirmados na nova data, de acordo com o Inep. A aplicação do Enem Digital está confirmada nos outros locais de provas da capital amapaense, para 671 participantes.

O Inep diz que os participantes afetados pela decisão estão sendo informados por e-mail e pela Página do Participante. O novo local será informado posteriormente, também pela Página do Participante.

Enem digital

A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital começa amanhã. O exame será aplicado de forma piloto para um número reduzido de participantes, mas já poderá ser usado para concorrer a vagas no ensino superior. Ao todo, estão inscritos 93 mil estudantes em 104 cidades. Embora seja feito pelo computador, os candidatos deverão ir até os locais de prova e, assim como no Enem impresso, levar caneta esferográfica de cor preta.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os participantes que tiverem sintomas da covid-19 ou outra doença infectocontagiosa não devem comparecer ao exame e devem solicitar a reaplicação do exame pela Página do Participante. O prazo para que isso seja feito ainda será divulgado pelo Inep. O uso de máscaras, cobrindo o nariz e a boca, é obrigatório.

O Enem 2020 tem uma versão impressa, que foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro, e uma versão digital. Cerca de 2,5 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem impresso, o que corresponde a menos da metade dos inscritos. A aplicação piloto do Enem digital deverá ser o início de mudanças no exame nacional. A intenção é que o exame seja totalmente digital até 2026.